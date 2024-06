L’assenza di Chiesa e il cambio modulo: la spiegazione di Spalletti

"Già in America a marzo e nella partita di Empoli si è giocato così. Avevo l'esigenza di mettere uno più vicino alla prima punta, Scamacca è rimasto solo nella prima partita. Poi c'è la necessità di assorbire i loro tagli alle spalle. Così si mantiene intatta la qualità in mezzo al campo. Così da far rialzare gli esterni". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti , a Sky Sport, ad un'ora dalla sfida contro la Croazia , terza e ultima gara della fase a gironi di Euro 2024 .

Le parole di Spalletti

"I ragazzi stanno tutti bene, nell'ultima partita non siamo stati capaci di fare quanto previsto, ci sono stati comportamenti che non voglio rivedere ma abbiamo le carte in regola per fare una partita equilibrata in mezzo al campo. Vogliamo essere nelle condizioni di avere la sostanza di avere la partita in equilibrio", ha aggiunto, "Quando ho pensato a questo modulo? Sempre, l'analisi si fa di tutto il percorso fatto. Negli alti e bassi c'è sempre stata una crescita. I ragazzi hanno fatto il loro dovere. È stata dura qualificarsi, ora siamo in un girone della morte dove ci giochiamo la qualificazione all'ultima partita contro la Croazia. E' una di quelle sfide che ci renderà protagonisti o comparse di questa storia", ha aggiunto.