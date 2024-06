L’Italia e la… Juve: c’è una cosa che non succedeva dal 1998!

LIPSIA (Germania) - Nell'11 titolare dell'Italia scelto dal Ct Luciano Spalletti contro la Croazia è saltata all'occhio l'assenza di Federico Chiesa. Spalletti ha spiegato la scelta di far partire il giocatore della Juventus dalla panchina come i compagni di club Cambiaso, Fagioli e Gatti, dunque nessun giocatore bianconero titolare in Nazionale in una competizione ufficiale, fatto che non accadeva da 26 anni. Infatti l'ultima volta che la Nazionale scese in campo senza giocatori della Juventus titolari fu ai Mondiali di Francia nel 1998 nel match contro il Camerun.