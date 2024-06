Italia-Svizzera, quando si gioca: data e orario degli ottavi dell’Europeo

Dove vedere Italia-Svizzera: data, orario e stadio

Il fischio d'inizio del match tra l'Italia e la Svizzera è atteso per sabato 29 giugno alle ore 18.00 all'Olympiastadion, uno stadio tanto caro agli azzurri per i ricordi del 2006. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky e da Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell'abbonamento e in chiaro anche sulla Rai, come tutte le altre gare della Nazionale di Spalletti. In alternativa la sfida si potrà seguire anche in streaming su NOW TV o su RaiPlay.