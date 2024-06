Spalletti, furia in diretta tv dopo Croazia-Italia: “Ma quale prudenza?”

Spalletti: "Siamo sotto livello"

"Prudenza? Nel mezzo c'è il comportamento che si ha. Il limite è il non aver saputo giocare una palla in uscita, ma bisogna fare di più. Siamo sotto il nostro standard di rendimento, di livello. Però nel primo tempo abbiamo si è perso dei palloni che non si dovevano perdere, che vanno gestiti meglio in mezzo e poi si trova la buca dall'altra parte. Che c'entra la prudenza? Una volta bisogna giocare con 3 centrali, un'altra con 4, noi si gioca in tutte e due le maniere. Bisogna far meglio con i 4 e con i 3 da un punto di vista di gestione di partita quando siamo dentro la gara - aggiunge - Oggi timidi nel primo tempo, troppo timidi ma non c'entra il modulo. Ci si accontenta un po' involontariamente del risultato. bisogna far di più.