Zaccagni, che storia: “Del Piero idolo, poster in camera e chiacchierate”

"Un'emozione indescrivibile, una serata che non dimenticherò mai". Lo ha detto ai microfoni Rai Mattia Zaccagni, autore del gol del pareggio al 98' per l'Italia contro la Croazia, che qualifica gli Azzurri agli ottavi di finale degli Europei. Zaccagni è subentrato dalla panchina: "Si soffre sempre - ha detto - sia in panchina che in campo, siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un grande secondo tempo e ci meritiamo questo pareggio. Penso che il mister sia stato bravo a creare questo gruppo, ha preso tutto quello che gli serviva e noi cercheremo di ripagarlo in campo". Poi, a Sky, si è soffermato sulla rete: "Quella palla di Calafiori? Non mi ero neanche reso conto... Calafiori mi ha dato un pallone bellissimo, poi la corsa con tutti i ragazzi... Incredibile. Il mio gol simile a quello di Del Piero? Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza... Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante".