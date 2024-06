Italia, la fragorosa gioia di Zaccagni e il fastidioso rumore della verità

Ora la Svizzera

Dopodiché questi siamo e questi rimaniamo. E la Svizzera è un avversario solido e pericoloso, non solo perché ci ha buttato fuori dagli ultimi Mondiali, ma perché nel suo girone ha mostrato organizzazione, brillantezza fisica, talento e domenica stava per battere la Germania. È difficile ipotizzare dove possa arrivare questa Italia, adesso, nel pieno della battaglia fra l’esaltazione di una vittoria all’ultimo minuto e il realismo necessario, alla luce dei giocatori che abbiamo e di certe vaccate che non riusciamo a non fare. Ma possiamo solo crescere, possiamo solo trarre vantaggi da un passaggio del turno così sofferto. Ieri, Spalletti ha rimescolato tutto, giocatori e sistema di gioco, nel finale ha messo in campo quelli che aveva escluso all’inizio (a parte Buongiorno e Bellanova che visti Dimarco e Di Lorenzo, forse forse...), ha fatto di tutto, insomma, e fino al gol di Zaccagni stava finendo come contro la Spagna. Quindi, forse, non era una questione di scelte e il gol può aver stappato risorse sconosciute. Vedremo. Sarà comunque bello poterci emozionare ancora.