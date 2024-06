“Se continui così diventerai davvero un top”: Calafiori, la lode è speciale

Quella voglia di andarla a pareggiare, di buttarsi dentro all'ultimo secondo e la palla data a Zaccagni come fosse un trequartista vedendolo soltanto con la coda dell'occhio. Una giocata spaziale di chi, come ruolo, fa il difensore centrale e in questa stagione è cresciuto tantissimo sotto la guida di Thiago Motta al Bologna: Riccardo Calafiori. Il classe 2002 ha trovato piano piano la sua maturità e l'arrivo in rossoblù gli ha notevolemente svoltato la carriera perché lui in generale ha sempre giocato da terzino mentre il tecnico italo-brasiliano, passato alla Juventus, ha deciso di utilizzarlo da centrale nella difesa a quattro.

Lui ha saputo applicarsi fino a guadagnarsi, a suon di ottime prestazione in A, anche la chiamata di Spalletti con l'Italia agli Europei e una maglia da titolare al fianco di Bastoni. L'investitura poi è arrivata direttamente da Fabio Capello: prima i complimenti dopo la gara contro l'Albania e poi quelli con la Croazia, nel mezzo la sfortunata autorete contro la Spagna. Calafiori e l'elogio di Capello Quando certi complimenti vengono fatti da un allenatore come Fabio Capello non puoi che restarne colpito, emozionato e pieno di gratitudine. "Non solo la giocata nel gol di Zaccagni, mi è piaciuta tutta la tua partita e la tua personalità. Continua così e lavora umilmente che diventerai veramente un grande difensore" ha detto l'ex tecnico al classe 2002.

Parole importanti e dette da chi, di campioni, ne ha visti e ne ha allenati nel corso della carriera. Una sorta di investitura per il futuro che per l'immediato presente si chiama Italia ma per il futuro potrebbe anche avere qualche cambiamento perché Thiago Motta lo vorrebbe con lui alla Juve e Giuntoli sta lavorando per accontentarlo. Intanto, però, contro la Svizzera non ci sarà perché diffidato è stato ammonito e dunque salterà gli ottavi per squalifica, ma lui ha ribadito: "Voglio giocare ai quarti altrimenti non me ne vado, resto qui".

