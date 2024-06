"Vecchi amici in quel di Lipsia": Buffon, Mandzukic e Pjaca una foto da "nostalgia Juve"

Croazia-Italia è stata l'occasione per ritrovare vecchi amici ed ex comapgni di spogliatoio con cui si è condiviso una parte di carriera e di trionfi. Gianluigi Buffon, infatti, nel pre partita a poche ore dal match e prima della fase di riscaldamento delle due squadre ha visto a bordo campo Mario Mandzukic e Marko Pjaca ed è corso ad abbracciarli. Con loro ha giocato assieme nella Juventus e con cui ha vinto scudetti, Coppe Italia e supercorppe italiane oltre a due finali di Champions perse.

Buffon e l'abbraccio con Manduzkic e Pjaca

Un momento bello tra Buffon e Manduzkic, prima il lungo abbraccio e poi i sorrisi e la chiacchierata per distendere un attimo il volto dalla tensione del match (terminato poi 1-1). Da compagni ai ruoli diversi per le rispettive nazionali: capo delegazione per l'ex portiere e asisstente per l'attaccante.