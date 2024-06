Nasti, gioia incontenibile per il gol di Zaccagni: festeggia così con il piccolo Thiago

Chiara Nasti è stata la prima ad esultare dopo il gol di Mattia Zaccagni , che ha portato al pareggio dell'Italia contro la Croazia, evitando l'eliminazione da Euro 2024 e conquistando ill secondo posto nel girone B. Un risultato per niente scontato, arrivato dopo 98 minuti di sofferenza che hanno tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi italiani. La rete dell'esterno della Lazio ha quasi fatto strozzare in diretta tv il telecronista Sky Fabio Caressa, ma ha fatto anche gioire l'Italia intera. La Nasti ha subito condiviso sui social la sua esultanza mostrando su Instagram un replay del gol che ha portato l'Italia al pareggio, per poi commentare: " Yeee amore mio ".

Zaccagni-Nasti, la gioia per il gol a Euro 2024 e l'attesa di Dea

Dopo la partita la modella ha condiviso su Instagram un tenero video del figlio Thiago che sorride mentre guarda su un cellulare il replay dell'impresa del padre in Germania. Il piccolo è apparso quasi estasiato dalle imamgini e Chiara ha voluto condividere una dolce dedica per il marito: "Grazie papà per rendermi così fiero di te sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando BA BA BA. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà! Forza azzurri, forza ragazzi".

Tanta gioia quindi a casa Zaccagni-Nasti che si va ad aggiungere all'arrivo del secondo bebè della coppia. L'influencer e il calciatore diventeranno presto genitori per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo Thiago, nato nel 2022. Chiara e Mattia hanno già scelto il nome della figlia, annunciandolo sui social. Dopo l'idea iniziale della modella di dare alla figlia il nome Barbie (nonostante le perplessità del marito), la Nasti ha poi optato per Dea. Un nome particolare, decisamente fuori dal comune, che ha scatenato non poche polemiche sui social. Critiche che però non hanno scalfito la coppia. Ad alimentare le polemiche anche la decisione della wag di farsi fare un calco del seno e della pancia durante questi ultimi mesi di gravidanza. "Un bel ricordo di questo momento", ha sottolineato la wag sui social, un'esperienza unica a cui si è sottoposta anche durante l'attesa del primo figlio.