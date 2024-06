Fagioli, notte da sogno: incontro e dedica da brividi a Modric

Fagioli e l'idolo Modric: i commenti sui social

Non solo Francesco Repice nel post partita, anche i giocatori dell'Italia hanno riconosciuto la grandezza di Modric in campo. Un fuoriclasse che a quasi 39 anni si è preso la Croazia sulle spalle e nonostante il rigore sbagliato ha saputo reagire con il gol. Una grande dimostrazione per tutti i giovani. Non è bastato però alla sua nazionale per qualificarsi agli ottavi di finale e ora è appesa a un filo in attesa dei risultati delle altre terze del girone. Fagioli gli ha dedicato un bel pensiero sui social e non sono mancati anche un sacco di commenti da parte dei tifosi: "Il giusto idolo", "Ti auguro di diventare come lui", "Devi giocare tu" e tanti altri. Intanto il centrocampista si è goduto una notta trionfale al cospetto del suo eroe. E sarà difficile da dimenticare.