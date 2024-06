Zaccagni rivela: “Ho sentito Del Piero, ecco cosa mi ha detto”. Su Spalletti...

Un gol tanto bello quanto importante, e che ne ricorda inevitabilmente un altro segnato sempre in Germania 18 anni prima. Mattia Zaccagni è stato l'eroe dell'Italia nella sfida contro la Croazia giocata a Lipsia, segnando a pochi secondi dalla fine il gol del pari che ha matematicamente portato gli azzurri agli ottavi di finale contro la Svizzera. Una rete molto simile a quella segnata da Alessandro Del Piero nel 2006, nella semifinale contro la Germania del Mondiale, poi vinto, e giocato proprio in casa tedesca. E così, al termine del match con la Croazia, Zaccagni ha scambiato qualche messaggio con l'ex numero 10 della Juventus.

Zaccagni, gol alla Del Piero e i messaggi di Alex Zaccagni, intervistato da Vivo Azzurro Tv sulla piattaforma della FIGC, ha raccontato di aver scambiato innumerevoli messaggi dopo il gol vittoria contro la Croazia: "Il numero di messaggi ricevuti non lo so, ancora devo rispondere a molti. Ne scelgo uno: quello di mia moglie con il video che ha poi postato, in cui mio si sente mio figlio dire 'Ba Ba Ba' (sta imparando a dire 'papà', ndr). Ma me ne sono arrivati da amici, vecchi compagni, vecchi allenatori".

Eppure di messaggio speciale ne è arrivato un altro, da quello che per Zaccagni rappresenta un idolo, e che nel Mondiale di Germania vinto nel 2006, nella semifinale con i tedeschi segnò un gol molto simile a quello dell'attaccante della Lazio, ovvero Alessandro Del Piero: "Con Alex Del Piero ci siamo sentiti stanotte. Era molto felice e molto contento per me, mi ha detto di continuare così". Tra l'altro, quando la Nazionale di Marcello Lippi alzò la Coppa il 9 giugno di 18 anni fa sotto il cielo di Berlino, Zaccagni era presente...

Il ritorno a Berlino e il gruppo azzurro L'Italia giocherà gli ottavi di finale dell'Europeo all'Olympiastadion contro la Svizzera. Quello di Berlino è lo stadio dell'ultimo Mondiale azzurro, con la finalissima contro la Francia a cui Zaccagni assistette dal vivo: "Tornare a Berlino sarà un'emozione forte per tutti noi. Avevo 11 anni e mi ricordo che dopo la partita fu bellissimo andare a festeggiare con i tifosi". Una gara, quella con la Svizzera, in cui la coesione del gruppo squadra sarà fondamentale: "La forza del gruppo è importantissima in queste competizioni. Nei club magari è facile crearla perché c'è più tempo per stare insieme. Ma questo è un gruppo bellissimo, stiamo bene e il mister è stato bravo in tutto questo". Altrettanto importante sarà l'apporto dei tifosi, che hanno atteso il ritorno degli azzurri di Luciano Spalletti all'aeroporto di Paderborn dopo il pari qualificazione con la Croazia: "Ci stanno dando una grande carica e la forza per continuare a sognare". Un sogno che continua, grazie al gol di Zaccagni con il tiro 'alla Del Piero'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA