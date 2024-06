Chiellini, un messaggio per Italia-Svizzera: “Il segreto è…”

Verso Italia-Svizzera

La Svizzera è una nazionale molto ostica, che è imbattuta da sette partite e che contro la formazione di Nagelsmann ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti quanti. Il fischio d'inizio della gara è atteso per sabato 29 giugno alle ore 18.00 all'Olympiastadion, uno stadio tanto caro agli azzurri per i ricordi del 2006. Berlino magari risveglierà la squadra. Intanto ci ha pensato Chiellini a mandare un primo messaggio, dopo anche la grande esultanza negli studi tedeschi post gol di Zaccagni. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky e da Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell'abbonamento e in chiaro anche sulla Rai, come tutte le altre gare della formazione di Spalletti. In alternativa la sfida si potrà seguire anche in streaming su NOW TV o su RaiPlay.