Kean alla Fiorentina è una cosa seria: Juve, a quanto si vende

Voi a quanto lo vendereste Moise Kean? No, perché con la Fiorentina le cose stanno andando molto avanti e le distanze sono quelle che, alla fine, in qualche modo si colmano. Che la Juventus non lo ritenga incedibile si sapeva. Adesso ha anche fissato il prezzo: 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. La novità è che la Fiorentina è seriamente interessata. C'è di mezzo Palladino, che studiando la situazione attaccanti e il mercato, ha dato il via libera per andare su Kean. E quanto offre la Fiorentina? Più o meno 12 milioni di euro, con annessi e connessi, bonus e mance.