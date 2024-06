Italia, Mancini: "Erede Bonucci e Chiellini? Sono pronto, sul tabellone..."

Italia, Mancini: "Eredità Bonucci e Chiellini? Devo farmi trovare pronto"

Il difensore si è espresso così sull'eredità lasciata in difesa da Bonucci e Chiellini dopo gli ultimi Europei: "Io non sono più giovane, ma Bastoni e Calafiori stanno giocando e lo stanno facendo molto bene. Poi ci sono io, Buongiorno e Federico Gatti che siamo lì per farci trovare pronti quando il mister ci darà una possibilità o quando dovremo entrare in partita o in qualsiasi modo. Siamo un gruppo molto coeso e compatto. Difesa a quattro o a tre? Parliamo solo del modulo iniziale perché poi durante la partita i moduli vengono cambiati in base all’andamento della gara e ai calciatori che vai ad affrontare. In occasione dell’ultima siamo partiti con il 3-5-2. Le prime due con la difesa a quattro, ma poi in campo facevamo la costruzione a tre. Il calcio di oggi va così, non c’è un modulo preciso ma sono gli adattamenti che i calciatori fanno in campo per cercare di portare la partita verso i proprio binari".