Italia, 200 tifosi agli allenamenti. Applausi per Calafiori

L'Italia si prepara a tornare a Berlino. Dopo il pareggio contro la Croazia che è valsa la qualificazione agli ottavi, la Nazionale è attesa sul campo dell'Olimpico per affrontare la Svizzera di Murat Yakin . Gli elvetici hanno chiuso il Girone A al secondo posto dietro la Germania, contro la quale ha sfiorato il colpo alla terza giornata subendo il gol dell'1-1 nei minuti di recupero. Gli Azzurri di Spalletti sono invece chiamati a restituire fiducia per continuità e rendimento. Lo stesso Ct ha giudicato la prestazione dei suoi "sotto lo standard di livello" . La Nazionale si è così ritrovata durante la giornata di mercoledì per la sessione di allenamento in vista della sfida in programma sabato 29 giugno. La seduta si è tenuta a porte aperte. Circa 200 i sostenitori presenti.

Lavoro a parte per Zaccagni

Tifosi e giornalisti hanno potuto dunque assistere all'intera seduta, che nello specifico ha previsto il riscaldamento di rito e una partitella disputata tra i giocatori che hanno accumulato meno minuti nella sfida contro la Croazia - alla quale hanno preso parte anche alcuni giovani del Borussia Dortmund - . Ad andare a segno sono stati Scamacca e Frattesi (doppietta). Non sono mancati gli applausi per Barella e Calafiori, autore della manovra che ha spianato la strada a Zaccagni per il gol che è valso il passaggio agli ottavi. A seguire, un'esercitazione sui calci piazzati che ha coinvolto tra gli altri Pellegrini, Scamacca, Folorunsho, Fagioli e Chiesa. Lavoro a parte invece per l'attaccante in forza alla Lazio. Per lui una serie di allunghi di 50 metri per migliorare le proprie condizioni in vista della sfida contro la Svizzera. Nessun affaticamento o infortunio dunque.