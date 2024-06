Buongiorno, l'Italia e i difensori del passato: " Ogni tanto ci è capitato..."

"Con la squalifica di Calafiori io in ballottaggio con Mancini per giocare con la Svizzera? Sto vivendo quest'esperienza con entusiasmo, dall'inizio del ritiro in ogni allenamento cerco di dare il massimo per mettere in difficoltà il mister con le scelte. Se dovesse essere il mio momento io sono preparato per essere pronto". Lo ha detto il difensore del Torino e della Nazionale italiana Alessandro Buongiorno in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Svizzera valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. "In difesa abbiamo una grande tradizione - aggiunge l'azzurro - noi siamo tutti difensori giovani e cerchiamo di prendere spunto dai vecchi per prendere i loro consigli, cerchiamo di fare il massimo per essere al loro livello. C'è la consapevolezza di essere una squadra che non molla, sappiamo che non sarà facile con la Svizzera. Sappiamo di poter garantire il massimo dell'impegno per arrivare in fondo. Non so se sono uno dei difensori italiani più forti, io cerco solo di migliorarmi ogni giorno. Credo quest'anno di aver dimostrato il mio punto forte in fase difensiva, ma con il mister stiamo lavorando sulla fase di possesso dove credo di poter migliorare. L’importante è avere la mentalità giusta. Qualsiasi cosa è migliorabile. Per il resto bisogna dare il massimo e restare concentrati per tutti i 90 minuti".