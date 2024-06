Kean dalla Juve alla Fiorentina: trovato l’accordo, le cifre dell'operazione

Moise Bioty Kean è un nuovo calciatore della Fiorentina . In attesa delle visite mediche e dei comunicati ufficiali dei due club, l'attaccante italo-ivoriano, nel giro della Nazionale italiana di Luciano Spalletti impegnata agli Europei in corso di svolgimento in Germania, può essere considerato ormai un ex calciatore della Juventus. La società bianconera e quella viola hanno raggiunto l'accordo proprio in queste ore e il calciatore proseguirà la propria carriera in Toscana, firmando un contratto pluriennale, in cambio di 13 milioni di euro di base fissa, più 2 di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 vincolati ad obiettivi sportivi più complicati .

La carriera di Kean

Nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000, Moise Kean ha mosso i primi passi nelle giovanili di Asti, Torino e, dal 2010, Juventus. Proprio con la maglia bianconera ha fatto il suo debutto in Serie A, il 19 novembre 2016 nel 3-0 inflitto al Pescara, e in Champions League, tre giorni dopo nel successo esterno per 3-1 contro il Siviglia, diventando il primo calciatore classe 2000 ad esordire in entrambe le competizioni. Dopo il prestito all'Hellas Verona e un'altra stagione in bianconero, la sua carriera è proseguita all'Everton, con un trasferimento a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain, prima di far ritorno in Piemonte in chiusura della sessione estiva di calciomercato del 2021, per sostituire - numericamente in rosa - Cristiano Ronaldo, appena ceduto al Manchester United. Il 15 volte nazionale italiano lascia la Juventus dopo 22 gol segnati in 123 partite e con in bacheca cinque trofei: due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa nazionale.