Zaccagni e l’esultanza dopo il gol: "Qualcuno di noi si è fatto male..."

Del Piero, la Svizzera e l'assenza di Calafiori

Dopo il gol contro la Croazia, Zaccagni ha chiacchierato con Del Piero. Suo idolo, ma anche autore di un gol molto simile a quello siglato contro i croati, quello celebre della semifinale Mondiale del 2006, sempre in Germania: "Alex è sempre stato il mio idolo anche se l’ho conosciuto davvero solo qualche giorno fa, prima di partire per la Germania. Poi ci siamo sentiti ogni tanto prima e dopo le partite. E l’ho sentito la notte della partita mi ha fatto i complimenti. Era molto contento per me. Sì, si somigliano molto quei due gol, direi proprio di sì". Agli ottavi di finale ci sarà la Svizzera: "L’abbiamo vista giocare in questi giorni, è una squadra tosta, una squadra preparata. Ha molti giocatori esperti che giocano anche nel nostro campionato. Sappiamo che dovremo fare una grande gara per metterli in difficoltà e arrivare ai quarti. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra nell’insieme. Abbiamo già visto molti video della Svizzera. Sono una squadra molto compatta, giocano l’uno per l’altro e servirà una grande gara per batterli".