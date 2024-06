Italia-Svizzera, Calafiori e non solo: è emergenza in difesa per gli azzurri

Alla vigilia di Svizzera-Italia , gara valida per gli ottavi di finale degli Europei , continuano a preoccupare le condizioni di Federico Dimarco . L'esterno di proprietà dell'Inter, nonostante sia sceso in campo dal primo minuto nell'ultima partita della fase a gironi contro la Croazia, non ha infatti ancora smaltito la contusione rimediata contro la Spagna. Un problema che potrebbe portare Luciano Spalletti a dover rinunciare alla sua presenza nella prima gara degli azzurri da dentro o fuori. Un'assenza che si sommerebbe a quella già certa di Riccardo Calafiori per squalifica.

Svizzera-Italia, nuovi esami per Dimarco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dimarco si sottoporrà oggi a dei nuovi esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esito sarà decisivo per capire se l'esterno potrà stringere i denti, come fatto contro la Croazia, e giocare dal primo minuoto o se dovrà accomodarsi in panchina. Maggiori indicazioni arriveranno anche dall'allenamento mattutino degli azzurri, a cui Dimarco proverà a prendere parte. Fin qui, nonostante un Europeo in cui non ha regalato prestazioni ai livelli di quelle con l'Inter, rimane una pedina fondamentale per Luciano Spalletti.