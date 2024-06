“A noi dicevano pippe, e poi…”: Zoff tra l’Italia di ieri e di oggi

Le critiche subite

L’Italia, quando la nazionale gioca un Mondiale o un Europeo, si ferma.

«Certamente il pubblico ha sempre determinato un aiuto notevole. Quando sei all’estero, almeno allo stadio, non puoi però avere sempre tutti dalla tua parte. Anzi... Resta comunque sempre la responsabilità della partita e del dover far bene anche per i tuoi tifosi. Quelli presenti allo stadio e quelli a casa davanti alla televisione».



Il fatto di dover portare avanti la tradizione di un Paese, porta maggiore pressione ?

«No, la pressione dipende dove arrivi, siamo sempre lì. Più avanti vai, maggiore è la pressione. Via, via gli scontri diventano più difficili e quindi senti di più la partita».



Quando conquistaste il Mondiale, notò se il Paese mise da parte i suoi problemi? Il vostro clamoroso successo, di fatto, rappresentò un regalo fatto a tutti gli italiani.

«Ancora di più, a dire il vero, e considerando come tutto era nato, la cosa che mi colpì dopo quel successo fu l’entusiasmo che ne scaturì. Fu davvero una soddisfazione immensa per tutti».



Che differenza c’è tra il preparare la finale dei Mondiali, dove tutti gli italiani ti guardano, e preparare una partita scudetto col club?

«Più o meno è lo stesso se parliamo di gare determinanti in Serie A o di Coppa dei Campioni».



Voi nel 1982 foste criticati inizialmente da stampa e tifosi. Poi vinceste il Mondiale. Non è che quelle parole e quegli attacchi finirono per compattarvi?

«Ce l’avremmo potuta fare lo stesso. Col pubblico c’è sempre la responsabilità del voler far bene. Poi per quelle situazioni in Spagna credo che il segreto sia stato avere un allenatore, Bearzot, bravissimo, come Dio comanda».