La Juve mette le ali: si aspetta l’occasione giusta. Se Chiesa va via…

Sancho in prestito, idea Juve

Per quella stessa fascia, ma anche per quella sinistra e all’occorrenza per il ruolo di vice Vlahovic, la Juve ha messo gli occhi su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, che lo valuta una trentina di milioni. I gialloneri sono anche un rivale temibile nella corsa a Jadon Sancho, da loro lanciato prima della cessione al Manchester United e da loro rivalutato, in prestito, da gennaio. Proprio in prestito, visto che ai Red Devils per lui non c’è posto, lo vorrebbe la Juve, ma è chiaro che il Manchester United prima di accettare questa soluzione proverà a cederlo a una quarantina di milioni: ecco uno dei casi in cui è funzionale giocare d’attesa, così come per Madueke del Chelsea o per Greenwood, sempre dello United, per il quale però l’interesse bianconero si è raffreddato. Situazione simile quella di Alexis Saelemaekers con il Milan: per il venticinquenne belga, punto fermo di Motta a Bologna e prezioso equilibratore in un assetto con Yildiz dalla parte opposta, però i rossoneri di milioni ne chiedono solo 15. A seconda di quanto incasserà dalle cessioni, la Juve potrebbe chiudere anche per l’acquisto. A proposito, secondo L’Equipe il Paris Saint-Germain starebbe preparando un’offerta da 20 milioni per Huijsen: pochi, ma potrebbero essere la base di partenza di una trattativa fruttuosa. Intanto Giuntoli continua a monitorare più profili, compresi Zhegrova del Lilla e Berardi che, con il Sassuolo in B, potrebbe diventare un’occasione.