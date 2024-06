Spalletti: “In questo momento non siamo in grado di fare più di questo"

Spalletti: "Non sappiamo fare di più"

"Il ritmo ha fatto la differenza, troppo inferiore rispetto a loro nel primo tempo - ha dichiarato il Ct ai microfoni Rai. - . Così anche nelle individualità, c’era un passo differente. L’atteggiamento? Ritmo e freschezza fanno la differenza. L’altra volta ho pensato di fare recuperare un po' di più di giocatori e così ho deciso di cambiarli. In questo momento per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare di più".

"Il Mondiale? La strada è molto lunga. Ci vuole più ritmo e più gamba al di là della qualità. Ci vogliono più continuità e sacrificio, in diversi siamo sono discontinui nel rosicchiare il metro e nell'andare a pressare. Non siamo arrivati con una condizione eccezionale. Purtroppo ci sono un po' di cose che vengono anche da come è finito il campionato. È anche per colpa di questa temperatura", ha concluso Spalletti.