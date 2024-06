Donnarumma quasi in lacrime: "Chiediamo scusa ai tifosi italiani"

BERLINO (Germania) - Probabilmente l'unico calciatore sopra la sufficienza in questa disastrosa avventura dell'Italia ad Euro2024 , è 'Gigio' Donnarumma il primo a metterci la faccia , ai microfoni di Rai Uno, al termine della debacle della Nazionale azzurra, negli ottavi di finale della manifestazione in corso di svolgimento in Germania, contro la Svizzera di ct Yakin.

Le parole di Donnarumma

“Fa male, malissimo. Chiediamo scusa a tutti gli italiani. Oggi abbiamo deluso e hanno meritato. Non c’è altro da dire. Abbiamo fatto fatica in tutta la partita tranne alla fine che si sono abbassati un po’ ma abbiamo perso troppe palle, lasciato troppi spazi, non abbiamo pressato bene. È stata una partita durissima e non sarà facile da digerire. È andata così, c’è solo da accettarlo. È mancato tutto. Il coraggio, le qualità. Nel primo tempo hanno avuto sempre il pallino del gioco e ci hanno fatto male, mentre nel secondo ci hanno segnato subito ed è stata ancora più dura”, le parole di Donnarumma.