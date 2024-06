Politano e la reazione social dopo l’eliminazione dell’Italia: il post è virale

L' Italia è fuori da Euro 2024 . I campioni in carica perdono 2-0 contro la Svizzera e vengono eliminati agli ottavi di finale. Prestazione bruttissima degli azzurri, praticamente mai pericolosi dalle parti del portiere interista Yann Sommer. Gli elvetici di Murat Yakin approcciano meglio al match e nel finale della prima frazione di gioco passano avanti grazie alla rete del centrocampista del Bologna Remo Freuler che, tutto solo a centro area, beffa Donnarumma con una conclusione che passa tra le gambe di Mancini. Italia irriconoscibile e senza idee che va al tappeto dopo pochi secondi della ripresa, quando Vargas , ancora una volta indisturbato, pesca il jolly e getta gli azzurri nel baratro. L'auto-palo di Schar e il legno colpito da Scamacca da pochi metri non bastano a rendere meno amara una serata davvero buia per la Nazionale italiana.

Politano e il post virale sui social

Sui social i tifosi non hanno nascosto l'enorme delusione per la prestazione fornita dagli azzurri e la conseguente eliminazione. Polemico anche l'esterno del Napoli Matteo Politano, non convocato dal ct Spalletti, suo allenatore all'Inter e in Campania, che subito dopo il triplice fischio ha postato una emoji con le braccia aperte. Il post ha fatto il giro del web diventando immediatamente virale.