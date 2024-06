Spalletti si arrabbia con il giornalista: “Di cattivo gusto. Ma tu chi sei?”

"Il futuro è provare a fare scelte differenti, ci vuole gente che abbia più gamba - ha aggiunto il ct in conferenza stampa - . Sono calciatori che ho scelto io e ne ho la responsabilità, io ho avuto solo dieci partite. Ho bisogno di più conoscenza per avere il meglio, poi ho avuto diversi infortunati. La Svizzera ha meritato. La Nazionale ha il futuro di provare a fare delle scelte differenti, ci vuole gente che abbia più gamba. I giovani? Se hanno le potenzialità per mettere seduti gli altri, io sono il primo che gli devo dare spazio. Vengo via con la certezza che qualcosa devo cambiare, non è un risultato così scandaloso come poi verrà fuori".

“Oggi come con la Spagna abbiamo fatto una partita sotto livello, ma con la Croazia non era stata scandalosa. Vengo via con la certezza che qualcosa devo cambiare, ma non credo sia un risultato così scandaloso come ora verrà fuori. Penso che la mia passione sia sintomo di profondo rispetto per tutti, mi prendo le responsabilità delle scelte, ma quando mi si dice che contro la Croazia abbiamo fatto una partita scandalosa torno a dire di no, oggi e contro la Spagna siamo stati sotto livello, abbiamo superato un turno difficile, secondo me meritatamente, ma non si è vista una squadra che ha una base dove ci si può andare a costruire sopra".

"Bisogna rimettere mano al telaio che ho scelto, perché questo ha raccontato l'esperienza fatta. Abbiamo cercato di farli allenare di avere un livello di intensità. E i risultati sotto certi aspetti non sono soddisfacenti, I giocatori li ho scelti io, comunque. Tutti gli altri allenatori hanno avuto venti partite, altri trenta, io dieci ed eravamo già con il fucile puntato. Ho bisogno di più conoscenza diretta per poter prendere il meglio, ci sono stati diversi giocatori infortunati sui quali contavo. Sotto il livello di intensità siamo stati inferiori e la Svizzera si è qualificata in maniera giusta”. Spalletti ha poi risposto alla domanda sul proprio futuro alla guida della Nazionale.