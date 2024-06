La disfatta dell'Italia e il post dell'Inter al fischio finale: "Ma siete seri?"

Svizzera-Italia, il messaggio dell'Inter scatena i tifosoi

Il club nerazzurro ha applaudito sui social Yann Sommer, portiere titolare svizzero e dell'Inter. Un post che voleva essere autocelebrativo e non di scherno all'Italia, ma che, soprattutto per tempistiche sbagliate, si è trasformato in un autogol di polemiche. Tante infatti le reazioni negative nei commenti, anche da parte degli stessi tifosi nerazzurri: "Dall'Italinter alla Svizzera di Sommer, basta restare sul carro", "da interista questo post è illegale, vergognatevi", "c'è ancora un funerale in corso, potevate aspettare almeno domani", "ma siete seri?".