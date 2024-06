Bergomi: "Chiesa meno forte di Ndoye?". Poi lancia il problema Calafiori

L'eliminazione dell' Italia agli ottavi di finale degli Europei contro la Svizzera sta generando grandi polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la prestazione offerta dagli azzurri. Tra i più critici c'è Beppe Bergomi , campione del Mondo con la Nazionale nel 1982. L'ex difensore dell' Inter ha analizzato le scelte del ct Luciano Spalletti , partite dalle convocazioni fino ad arrivare al modo con cui ha scelto di schierare in campo la squadra.

Italia, Bergomi critica Spalletti: "La Svzzera non era superiore"

L'ex difensore si è espresso così sulla qualità della rosa a disposizione di Spalletti, che secondo lui non era inferiore a quella della Svizzera: "Io sono d'accordo con Donnarumma che dice che l'Italia non è questa. Qui c'è gente che ha fatto finali di Champions ed Europa League con Inter e Roma, lì c'è lo stesso ritmo di oggi. Abbiamo il portiere titolare del Psg in porta. Volete dirmi che Chiesa è meno bravo di Ndoye o che Scamacca che ha appena vinto l'Europa League da protagonista vale meno di Embolo? E' il contesto a fare la differenza, in Nazionale bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di farli rendere al massimo".