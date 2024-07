Buffon riflette sulle dimissioni dopo il flop dell’Italia agli Europei

TORINO - Alla fine qualcuno si mette in discussione . Si chiama Gigi Buffon e lui, al contrario di tutti gli altri, sta pensando alle dimissioni da team manager della Nazionale. Non è ancora un atto formale, ma una riflessione . Una riflessione che nasce non tanto dall'eliminazione contro la Svizzera, quanto dalle modalità , che lui ha considerato gravi.

Gigi non si nasconde

Buffon non è tipo da nascondersi, non lo ha mai fatto nella sua vita, anche quando è stato travolto da polemiche e critiche non ha mai cercato nascondigli, pure quando erano tutto sommato comodi. Non lo fa neanche oggi che, a 46 anni, si è preso l'impegno di offrire la sua esperienza e i suoi consigli per guidare il gruppo azzurro da team manager, una specie di capitano non giocatore, un ruolo coperto da Gigi Riva prima e da Gianluca Vialli poi.

Riflessione sulla sconfitta

Ora riflette su ciò che è accaduto in Germania e invita alla riflessione tutti quanti. Gigi, simbolo dell'Italia riconosciuto in tutto il mondo, è molto poco italiano: il posto fisso non gli interessa, men che meno se è frutto di una sorta di intoccabilità derivante dalla carriera e dal suo status di leggenda. Gigi vuole dare un contributo e ci tiene a quella cosa che qualcuno chiama dignità, qualcuno altro rispetto per se stessi o per gli altri. Quindi può prendere in considerazione l'ipotesi di farsi da parte, può concedersi il lusso morale di pensare alle dimissioni per assumersi delle responsabilità con i fatti e non solo con le parole.

Nessuna lettera

Non c'è alcuna lettera sulla scrivania di Gravina, per ora Buffon riflette. Nelle prossime ore potrebbe anche esserci un confronto e poi una decisione. Qualunque essa sia, per Buffon la disfatta agli Europei non è qualcosa da digerire facilmente e senza scossoni.