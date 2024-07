Abodi: “Italia, una disfatta. Ma sono rimasto sorpreso da una cosa”

Abodi durissimo sull'Italia: "È stata una disfatta"

Il Ministro dello Sport ha commentato così la sconfitta per 2-0 dell'Italia contro la Svizzera: "Ero a Berlino e ho vissuto in presa diretta l'amarezza non di una sconfitta, perché lo sport insegna non solo a vincere ma anche a perdere, ma di una disfatta, di una resa incondizionata, non solo sportiva ma anche morale. Non c'è stata reazione, non c'è stato un lampo, uno sguardo di quelli che nello sport si vedono soprattutto nei momenti difficili. Bisogna tirar fuori la forza morale che la maglia azzurra deve ispirare e che chi la indossa deve poter rappresentare".