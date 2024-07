Marotta difende l’Inter: “Nessun fallimento del blocco. Spalletti grande ct”

Fallimenti, critiche e uno sguardo al futuro. Nei giorni successivi all'eliminazione dell'Italia agli Europei si è detto di tutto. Gravina e Spalletti hanno parlato in conferenza e c'è chi ha puntato il dito su varie questioni. Nella serata del calciomercato organizzata a Rimini anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter e al fianco della Nazionale in Germania seguendo un po' il blocco nerazzurro, ha voluto dire la sua incalzato dai vari organi di stampa a margine dell'evento. "Sentivo parlare di fallimenti, no di sicuro, per quanto ci sia da evidenziare gli elementi di critica. Una delle terapie migliori è rafforzare i rapporti di confronto tra i club e la Nazionale" ha ribadito il numero uno del club di Viale della Liberazione.

Marotta, l'Italia e il blocco Inter Beppe Marotta ha proseguito nel suo concetto: "Oggi siamo davanti a un sistema che non esiste: troppa litigiosità e personalismi senza una visione d'insieme per tutte le problematiche evidenziate. Mi preme però sottolineare come esistano grandi qualità positive di una nazione che è sempre stata l'orgoglio di tutti". E sulla commissione dei saggi proposta da Gravina: "Può essere uno strumento ma questa fase ha bisogno di un'analisi più approfondita. Ci manca qualità tecnica e talenti che non ci sono più. Poniamoci una domanda. I talenti sono sempre nati tra i ceti meno abbienti ma oggi per giocare a calcio devi pagare e non tutte le famiglie possono".

Su Spalletti: "Non ho mai visto un allenatore infallibile o che abbia la bacchetta magica per vincere tutto e subito. Ha delle grandi qualità, l'ha dimostrato in carriera e dobbiamo sottolineare come abbia preso da poco la Nazionale ed è giusto passare da certi processi. Dispiace ma fa parte della crescita per tutto il movimento". Poi ha parlato anche di Inter: "Calhanoglu? Non mi è arrivata nessuna richiesta, ma siamo orgogliosi abbiamo rafforzato il suo senso d'appartenenza al club. Valentin Carboni è un nostro patrimonio, a oggi nessuna proposta ma studieremo con calma eventuali sviluppi". A chiudere ha parlato di Lautaro e il rinnovo: "Non può firmare perché è dall'altra parte del Mondo ed è impegnato con la sua nazionale in Coppa America. Siamo orgogliosi di questa operazione, è il nostro capitano e siamo contenti che anche lui abbia questo senso di appartenenza".

