Di Gregorio, contratto fino al 2029: documenti firmati, altro colpo Juve

Michele Di Gregorio può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero e il Monza hanno ultimato e firmato i documenti relativi al trasferimento del 26enne portiere scuola Inter, che si trasferirà a Torino in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro e ne guadagnerà 2 all'anno (più bonus) fino al termine della stagione 2028-29. La Juve, nel frattempo, è al lavoro per fissare le visite mediche del calciatore per venerdì prossimo, ultimo step prima dell'ufficialità.