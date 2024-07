Calafiori-Juve, niente da fare: come e perché è cambiato lo scenario di mercato

L'Arsenal prepara un'offerta

Ecco perché nella città delle Due Torri non appaiono interessati a inserire contropartite tecniche nell’affare e intendono monetizzare il più possibile. Tottenham e Leverkusen lo seguono da mesi, così come l’Atletico. Tutte opzioni già declinate sia dal centrale mancino sia dalla società emiliana. Adesso in pressing ci sono Chelsea (che l’ha seguito dal vivo in occasione di Spagna-Italia) e soprattutto l’Arsenal, che aveva inviato un proprio emissario a studiarlo durante la gara contro la Croazia. Partita nella quale Calafuria, come è stato ribattezzato il numero 5 azzurro dai tifosi sui social, ha sfoderato una prestazione straordinaria condita dal coast to coast che ha innescato Zaccagni per il pareggio in pieno recupero.