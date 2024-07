Buffon, i motivi del possibile addio. Spunta la novità Bonucci

Italia, ecco Bonucci

Per un bianconero che riflette sull’addio, ce n’è un altro che spera nel rientro azzurro. Galeotta la presenza alla Red Bull Arena di Lipsia e nel ritiro della Nazionale. Pare che il blitz in occasione di Croazia-Italia abbia significato qualcosa di più di una semplice visita di cortesia. Leonardo Bonucci, infatti, potrebbe tornare presto in azzurro. Non nei panni da calciatore, anche se forse a Euro 2024 uno come lui avrebbe potuto fare ancora comodo nello spogliatoio, bensì in quelli di tecnico. L’ex capitano della Juventus, infatti, ha annunciato a maggio la decisione di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere una nuova carriera.