Chiellini: "Pogba, ho una speranza. Ronaldo? Non è una cosa normale"

Giorgio Cheillini è stato ospite di Sky Sport per commentare gli ultimi ottavi di finale degli Europei , che hanno stabiito l'ingresso di Olanda e Turchia tra le migliori otto della competizione. L'ex difensore ne ha approfittato per tornare sulla disfatta dell' Italia di Luciano Spalletti, eliminata senza troppe fatiche dalla Svizzera. Chiellini si è anche espresso su due ex compagni alla Juventus come Cristiano Ronaldo e Paul Pogba dopo gli eventi degli ultimi giorni.

Italia, Chiellini promuove Spalletti: "Nessuno meglio di lui"

Nonostante il pessimo risultato all'Europeo, in cui l'Italia ha mostrato una totale mancanza di fiducia e gioco, l'ex difensore ha comunque difeso il lavoro di Spalletti: "Io inizierei a distinguere i periodi: c'è il presente, e qui si parla di Spalletti e di come aiutarlo nei prossimi due anni. Come lui stesso ha ammesso ha sbagliato qualcosa, ma credo fermamente sia la persona migliore per i prossimi due anni. Non potremmo avere di meglio, ma va aiutato a creare una squadra che possa andare al Mondiale. Poi c'è un futuro a breve termine, 3-5 anni: qui c'è bisogno prima possibile di fare quello che è stato fatto 6 anni fa da Costacurta, ovvero portare avanti il progetto in modo più fermo, dando opportunità di creare le seconde squadre per permettere ai giocatori di crescere. Manca il passaggio per arrivare con esperienza in prima squadra. Poi c'è il discorso a lungo termine, il lavorare sulle scuole calcio per raccogliere i frutti fra 15 anni".