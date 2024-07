Chiesa flirta con la Roma: Dybala lo aspetta, De Rossi lo chiama. Juve, che fai?

Fattore Dybala e desiderio Italia

Ecco perché alla Continassa hanno aperto dinanzi alla possibilità di vendere Chiesa. E qui entra in gioco la Roma. I giallorossi devono ristrutturare il reparto offensivo dopo gli addii di Lukaku, Azmoun, Belotti e quello probabile di Abraham. Un esterno d’attacco e un centravanti le priorità di De Rossi, che ha le idee chiare e ha messo in cima alla lista dei desideri Chiesa, appunto. In tal senso la dirigenza giallorossa ha già incontrato due volte l’agente dell’esterno d’attacco Fali Ramadani. Un doppio summit per aprire ufficialmente il tavolo della trattativa. I giallorossi, infatti, fanno sul serio e vogliono provare a regalare il classe 1997 a DDR. Quest’ultimo si sta spendendo in prima persona per convincere Chiesa, in virtù dell’ottimo rapporto maturato tra i due in Nazionale durante l’avventura trionfale di Euro 2020.