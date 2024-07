Buongiorno, assalto Juve vano: "No, non posso". Va a Napoli da Conte, addio Toro

TORINO - "No, non posso", continua a ripetere Buongiorno . "Non posso proprio". Già, Alessandro non può: comprensibile, comprensibilissimo. Difatti sta trattando col Napoli , da due giorni. E a Napoli vuole andare e a Napoli alla fine andrà, visto che De Laurentiis è ora arrivato a trovare un preaccordo con il Torino (35 milioni più 5 di bonus, di cui uno solo difficilmente raggiungibile). Però, signore e signori, che storia quest’ultima storia! Perché Giuntoli comunque ci ha provato. Ha tentato di inserirsi nel triangolo tra Alessandro, Cairo e Conte ed era quantomeno riuscito a superare il Napoli nell’offerta per il cartellino del centrale: fino a quota 42 milioni più 5 di bonus .

Ma il difensore, nato tifoso del Toro e nel vivaio del Toro cresciuto fin da quando aveva 7 anni, allorché venne scoperto e subito preso da quell’altro cuore granata che è Silvano Benedetti, ci ha ricordato certi Papi, nella sua risposta. A dir la verità uno in particolare, Pio VII, di inizio Ottocento: "Non debemus, non possumus, non volumus", urlò in un salone del palazzo del Quirinale di fronte alla volontà di Napoleone di annettere all’impero francese i territori dello Stato pontificio, il Lazio e l’Umbria. "Non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo!", fu la formula lapidaria usata dal Papa. Ecco, anche Buongiorno non vuole, proprio perché sente di non dovere e di non potere: non potere, cioè, trattare con la Juventus, trasferirsi alla Juventus, indossare la maglia della Juventus.

