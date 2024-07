Juve, ecco Di Gregorio: da Tiger Man e Iron Man a Nadal, Sinner e Julio Cesar

E voi quante ne sapete su Michele Di Gregorio, il nuovo portiere della Juventus? Proviamo a vedere. Di Gregorio è alto 1 e 87, non moltissimo per un portiere, ma molti lo paragonano a un mostro sacro del ruolo come Angelo Peruzzi, a cui Di Gregorio assomiglia per conformazione fisica e reattività. Thiago Motta lo ha voluto per come sa usare i piedi in impostazione. Proprio la sua reattività gli è valsa un soprannome e, addirittura, una canzone. Giocando sull'assonanza fra "Digre", come lo chiamano i compagni, e "Tigre", è diventato Tiger Man, come il personaggio del famoso cartone animato degli Anni 80 (peraltro il preferito da Del Piero). E in rete circolano un adattamento della sigla dedicato a lui. A 13 ha perso il padre Marcello, che lo aveva avvicinato al calcio. Un momento che lo ha segnato e poi rafforzato. Ha il suo nome tatuato sull'avambraccio destro. Il braccio sinistro, invece, è pieno di personaggi della Marvel e il preferito di Di Gregorio è Iron Man.