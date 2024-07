Buongiorno, l'Inter prova a soffiarlo a Conte! La cessione che serve a Marotta

Tra questi c’è Alessandro Vogliacco , difensore del Genoa. Ha un anno in più di Buongiorno, negli ultimi mesi in rossoblù si è ritagliato uno spazio importante, ma piace a tante squadre. Davide Vagnati ci sta lavorando, perché Vogliacco incontra il gradimento di Vanoli e allo stesso tempo è un elemento che può giocare sia a tre sia a quattro. A Torino - dopo due stagioni particolarmente ricche di soddisfazioni al Genoa - tornerebbe molto volentieri. Già, perché Vogliacco conosce bene la città che lo ha accolto ai tempi delle giovanili della Juventus, dove ha giocato dal 2013 al 2019.

Fu anche il capitano della Primavera, nell'annata 2017-2018. Vanoli lo ha conosciuto nel periodo in cui guidava le nazionali under: sa che Vogliacco - che tra l’altro ha sposato Virginia, la figlia di Sinisa Mihajlovic - è un professionista serissimo, al di là delle qualità tecniche e fisiche che ha messo in mostra anche in Serie A dopo una lunga trafila in B con le maglie di Padova, Pordenone, Benevento e Genoa, realtà con la quale ha poi conquistato la massima serie.

Vogliacco è uno dei nomi perché in difesa c’è bisogno di giocatori più che in altri reparti. A Rodriguez e Djidji non è stato rinnovato il contratto e Lovato non è stato riscattato. In mezzo a tutto questo c’è il ritardato recupero di Schuurs che molto probabilmente tornerà disponibile per le partite solo a settembre. Restano Sazanov e Masina come eventuali interpreti della difesa a tre. Ed è chiaro che al momento la situazione, se ci fosse l’addio di Buongiorno, si farebbe molto complicata nell’immediato: di qui la necessità di stringere i tempi in vista del ritiro di Pinzolo.