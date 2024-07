Chiesa, la cifra che chiede la Juve. Koopmeiners: altro sacrificio Giuntoli?

Cosa ha detto Dybala

Non per caso l’agente dell’attaccante bianconero, Fali Ramadani, in questo periodo sta frequentando con assiduità Roma (il che non è comunque un male) per tessere la tela tra i due club e per giungere a un accordo sull’ingaggio con la Roma. Che, poi, non è un problema insormontabile a patto che Chiesa si “accontenti” dei sei milioni che già guadagna in bianconero e non voglia alzare il livello agli 8 netti come invece chiedeva per firmare il rinnovo. Quella cifra è il tetto d’ingaggio che sovrasta Trigoria, tanto è vero che lo raggiunge il solo Dybala che, tra l’altro, si è speso personalmente per chiedere all’ex compagno nonché amico Chiesa di raggiungerlo in giallorosso: "A Roma ci divertiremo" gli ha detto. Anche le cifre per il cartellino dell’attaccante bianconero non sono proibitive, sia in considerazione del fatto che andrà a scadenza nel giugno del 2025, sia perché la Juventus ha praticamente ammortizzato il suo valore a bilancio. Così le indiscrezioni raccontano di 25 milioni più 5 di bonus: una cifra, ed ecco l’incastro, che permetterà a Cristiano Giuntoli di rimpinguare il ruzzolo necessario per arrivare a Teun Koopmeiners, obiettivo “senza se e senza ma” del mercato bianconero.