Juve, arrivano i milioni: Nicolussi Caviglia a un passo dalla cessione

Futuro in Laguna per Hans Nicolussi Caviglia. Il Venezia nelle ultime 36 ore ha notevolmente accelerato, sorpassando Parma e Como nella corsa al regista della Juventus. I bianconeri, infatti, l’hanno messo, ufficialmente, sul mercato e dinanzi a una proposta da 6-7 milioni il centrocampista ex Salernitana può essere ceduto a titolo definitivo. Una soluzione questa che sta prendendo decisamente quota, con la neopromossa arancioneroverde pronta a piazzare l’affondo decisivo.