Calafiori, Juve sfumata: ha detto “yes”. Ora un altro centrale per Motta

London Calling e Riccardo Calafiori ha risposto subito “yes”. Ci siamo per il passaggio del centrale della nazionale dal Bologna all’ Arsenal per 50 milioni. Da sistemare gli ultimi dettagli relativi ad alcuni bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a 55 milioni complessivi, ma il più è fatto. Accordo fino al 2029 da 3,5 milioni netti a stagione più vari premi per il classe 2002, che era stato corteggiato in queste settimane anche da Chelsea, Juventus, Tottenham, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.

Chissà se sullo stesso volo per l’Inghilterra di Calafuria, come è stato ribattezzato sui social il difensore romano, salirà pure il suo compagno di squadra Joshua Zirkzee . Il Manchester United , infatti, sta accelerando per accaparrarselo. I Red Devils sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni al Bologna e hanno offerto alla punta olandese un quinquennale da 6 milioni annui. Adesso gli inglesi puntano a sistemare la questione commissioni con l’agente Kia Joorabchian per riuscire dove il Milan si è impantanato. Per sostituirlo il dt bolognese Sartori ha messo nel mirino il centravanti greco Ioannidis del Panathinaikos.

Como scatenato

Scatenato il Como che prende il portiere Pau Lopez dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto (5 milioni) che diventerà obbligo in caso di salvezza. Passi avanti da parte del club lombardo nell’assalto allo svincolato di lusso Raphael Varane, che ha dato segnali di apertura verso i biancoblù. E non finisce qui: nel mirino per il centrocampo ci sono Sensi (ex Inter) e Rodri Sanchez (Betis Siviglia). Quest’ultimo piace anche alla Fiorentina, che resta in pressing per Vranckx: offerti 8 milioni al Wolfsburg, che ne chiede 10 per cedere il belga. Sul taccuino viola per la mediana c’è pure Thorstvedt del Sassuolo; mentre sfuma in attacco la pista che conduceva a Lucca: l’Udinese ha fatto muro e non lo considera cedibile in questa finestra di mercato.

