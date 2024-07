Buongiorno, niente Inter: sarà Napoli! Fissate le visite mediche

Buongiorno e il Napoli sono sempre più vicini. Il difensore del Torino ha parlato nei giorni scorsi con il suo agente e nelle ultime ore le due squadre hanno limato gli ultimi dettagli. Il centrale azzurro è reduce dall'esperienza agli Europei con l 'Italia di Spalletti e ha deciso di fare lo step successivo nella sua crescita calcistica accettando la proposta del club partenopeo. Uno dei giocatori più cercati e più voluti da De Laurentiis, Manna e lo stesso Conte con cui può continuare a giocare in una difesa a tre come fatto in granata.

Nella notte le due squadre hanno raggiunto l'accordo per il difensore granata, tra domani e martedì effettuerà le visite mediche dopodiché firmerà il contratto - in cui ci sarà anche una clausola rescissoria da 70 milioni attivabile dal 2027 - e verrà ufficializzato come nuovo giocatore del Napoli. Nell'accordo con il Torino anche un bonus in caso di vittoria dello scudetto.