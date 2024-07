Chiara Nasti-Zaccagni, casa svaligiata: rubati Rolex e gioielli, lo sfogo social

Furto a Roma nell'abitazione del calciatore della Lazio e della Nazionale, Mattia Zaccagni , e dell'influencer Chiara Nasti . Rientrando, la coppia si è accorta che la propria casa era stata svaligiata, come già successo in passato. A riferire del furto è la stessa Nasti, la quale sui suoi account social ufficiali ha pubblicato una foto che mostra scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati . "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m...", è stato il commento dell'influencer su Instagram.

Il danno

Banda di ladri specialista a svaligiare le case dei vip ancora una volta in azione. Oggi pomeriggio i malviventi, dopo essere entrati in casa da una porta finestra, hanno bloccato i nottolini della serratura della porta d'ingresso e dopo aver devastato mobili e suppellettili hanno aperto la cassaforte utilizzando un 'flex' ed hanno portato via orologi Rolex, gioielli, contanti, scarpe e borse griffate per oltre centomila euro di valore. Sul posto la polizia per le indagini. Ad accorgersi del furto in casa è stata Chiara Nasti, rientrando nell'abitazione di Roma Nord intorno alle 17.30. Accorgendosi che la porta era chiusa dall'interno, si è insospettita e ha dato l'allarme al 112.