Da giustiziere dell'Inter a obiettivo di mercato: è a zero, lo vuole Inzaghi

MILANO - L’Inter è sempre più inzaghicentrica. In settimana l’allenatore è atteso nuovamente in sede per fare il consueto punto di mercato prima della partenza per le vacanze e, con lui (magari non insieme), è atteso pure Tullio Tinti che dovrà completare le pratiche per il rinnovo di contratto che dovrebbe essere fino al 2027 (prolungamento biennale dell’accordo in scadenza nel 2025 oppure di un anno con opzione). L’intenzione di proseguire è comune e per questo all’allenatore interessa più l’argomento mercato. Inzaghi ha festeggiato i rinnovi di Lautaro e Barella ma pure il via libera alla decisione di tenere tutti i protagonisti della cavalcata scudetto, compreso Dumfries che, in caso di mancato rinnovo, rimarrà a scadenza ovviamente a meno che non arrivino offerte davvero irrinunciabili.