Koopmeiners-Juve, spunta una nuova contropartita per l’Atalanta. E Motta…

La 'carta' Kean

Ieri infatti è emerso un terzo giocatore che potrebbe fare parte del pacchetto utile per condividere il punto di caduta comune. Già, perché oltre a Huijsen e Iling Junior nella rosa della Juventus c’è un certo Moise Kean che a Gasperini piace non poco. Tenuto conto che l’attaccante è nella lista dei partenti e che ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione ecco che l’argomento è diventato caldo. Kean avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri il cambio di maglia per approdare all’estero ma dopo un’annata a zero gol anche lui deve ridimensionare le pretese e finire a Bergamo, allenato da un mago come Gasp, abilissimo a tirare fuori il massimo del potenziale da attaccanti con le sue caratteristiche, non sarebbe certo un declassamento. Tra l’altro oltre a cercare rivincite in campionato, avrebbe la possibilità di mettersi in mostra anche in Champions Lague con una squadra che nell’ultima stagione ha dettato legge in Europa League, alzando il trofeo dopo aver piegato in finale i tedeschi imbattibili del Bayer Leverkusen che si erano presentati a Dublino da favoriti.