Passi avanti Greenwood, le sensazioni su Chiesa: il mercato Juve si accende

Novità, in un certo senso, sono invece arrivate nelle scorse ore sul fronte che riguarda proprio Koopmeiners . La fitta accusata dal centrocampista offensivo dell’ Atalanta nel riscaldamento dell’ultimo test dell’Olanda prima di Euro 2024 , infatti, gli precluderà la partecipazione al torneo in Germania. L’infortunio ha costretto il ct orange Koeman ad escluderlo dall’appuntamento continentale , teatro che avrebbe potuto esaltarlo, aumentando di fatto il costo del suo cartellino e magari anche la concorrenza internazionale per ingaggiarlo (l’interesse del Liverpool di recente si è raffreddato). La speranza della Dea si è infranta, anche se la valutazione dell’olandese resta di prim’ordine: 60 milioni di euro . Lo stop, per altro, non dovrebbe precludere la preparazione dell’olandese in vista della nuova stagione, dal momento che entro un mese circa potrà tornare ad allenarsi a pieno regime.

Koopmeinerse le contropartite Juve

L’ostacolo per poterlo vedere in bianconero, semmai, si conferma il prezzo: Giuntoli anche in questo caso è al lavoro con l’obiettivo di inserire almeno una contropartita, da Huijsen per rimpiazzare l’infortunato Scalvini a Kean per rinforzare il reparto offensivo, al fine di abbassare le pretese orobiche per il centrocampista. In serata, intanto, si sono registrati passi avanti per un accordo con Greenwood del Manchester United, anche se permane un’ampia distanza con il club. La mossa segue l’incontro di ieri tra Ramadani, agente di Chiesa, e la Roma, nelle persone del ds Ghisolfì e della ceo Souloukou: sensazioni positive tra le parti, così la Juventus si è messa al lavoro per stringere con un altro esterno offensivo.