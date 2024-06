Il Bayern scarica De Ligt, il gelo in conferenza: "Penso solo all'Olanda"

Testa all'Europeo, poi si vedrà per il futuro: questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Matthijs de Ligt in conferenza stampa. Da giorni sono iniziate a circolare voci di rivoluzione Bayern Monaco con Vincent Kompany in panchina, e di una possibile cessione anche del difensore ex Juve , che sarà impegnato ad Euro 2024 con la sua Olanda. In queste ore, tra l'altro, dall'Inghilterra sono rimbalzate con forza le notizie di un interesse del Manchester United per il classe 1999.

De Ligt: "Bayern? Penso all'Europeo, poi.."

Davanti ai cronisti, alla domanda su una permanenza in Baviera o di una possibile partenza verso altri lidi, de Ligt ha risposto in maniera secca, gelando il clima in sala stampa: "Lei non capisce l'olandese, vero? No, ho già detto che non è il momento giusto per pensarci. Ora stiamo giocando gli Europei, che sono molto importanti per me e per la Nazionale. Per questo non posso dire nulla sulla situazione attuale, ma mi sono goduto la mia seconda stagione al Bayern. Per il momento mi concentro sugli Europei e poi vedremo cosa succederà". Prima il torneo con la nazionale, poi si parlerà della situazione di club: il futuro di De Ligt resta tutto da scrivere.