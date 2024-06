De Ligt e il Bayern al capolinea, ecco perché è stato messo in vendita

De Ligt via dal Bayern? I motivi

La scelta di mettere in vendita De Ligt da parte del Bayern arriva abbastanza a sorpresa considerando la solidità dimostrata in campo (anche se con più di qualche infortunio che lo ha limitato) e la grande fiducia che storicamente era stata riposta in lui anche guardando al futuro: molti lo immaginavano come un potenziale capitano del domani. La società si è però trovata di fronte ad una necessità di monetizzare vendendo alcuni dei propri pezzi pregiati per ristrutturare la squadra.

Oltre a Kimmich, Goretzka, Gnabry e Coman (tutti punti fermi della squadra che nel 2020 vinse la Champions League), anche l’olandese acquistato nel 2022 dalla Juventus per oltre 60 milioni di euro rientra in questa lista, soprattutto perché a 25 anni, con la sua esperienza e le ottime prestazioni messe in mostra può avere un mercato importante (soprattutto in Premier League) e dunque permettere alla società di fare cassa in maniera sostanziosa, risparmiando anche gli oltre 15 milioni lordi di ingaggio annuo che percepirebbe fino al 2027, anno in cui è fissata la scadenza.

Inizialmente, scrivono in Germania, i piani del club erano quelli di vendere Dayot Upamecano, reduce da un 2023/24 tutt’altro che felice in termini di prestazioni (con Kim e Dier appena arrivati e piuttosto sicuri di restare). Però avrebbe avuto meno mercato e quindi meno possibilità di monetizzare, cosa invece ben più probabile con De Ligt.

D’altronde Vincent Kompany ha avanzato richieste specifiche importanti per centrocampo, fasce e attacco ed è per questo che il club punta a fare cassa. Anche sacrificando Matthijs, non certo a cuor leggero, per sostituirlo probabilmente con Jonathan Tah dal Leverkusen, che costerebbe molto meno sia come cartellino (anche meno di 30 milioni) e di stipendio (circa la metà).