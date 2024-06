Al Nassr, non solo Szczesny: per Cristiano Ronaldo un dream team, anche Van Dijk!

Tratta Szczesny e Rudiger , sogna Van Dijk . L' Al Nassr è pronto, come sempre d'altronde, a non badare a spese per tentare di interrompere il dominio dell' Al Hilal nella Saudi Pro League . Lo scorso martedì sera il direttore generale del club arabo ha incontrato l'agente del difensore del Liverpool , pronto a iniziare la sua avventura a Euro 2024 da capitano dell' Olanda , mettendo sul tavolo un contratto che renderebbe il colosso orange il giocatore più pagato al mondo.

Al Nassr, un altro campione da aggiungere alla collezione dei sauditi

Ospina, Telles, Brozovic, Mané e Cristiano Ronaldo: finora non sono bastati all'Al Nassr per vincere neppure un titolo. La squadra allenata dal portoghese Luis Castro non ha però alcuna intenzione di rassegnarsi a un ruolo da comprimaria nel calcio saudita. Qualora fosse ingaggiato Van Dijk farebbe coppia con il francese Laporte blindando la porta che potrebbe essere difesa da Szczesny.