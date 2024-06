Thiago Motta e Giuntoli, colloqui Juve: le due priorità ribadite dal nuovo allenatore

Huijsen "dimezza" Koopmeiners

Così, al tavolo della trattativa la Juventus porterà non soltanto l’offerta economica, ma anche il nome di Dean Huijsen come contropartita tecnica per abbassare la quota cash. Il giovane difensore olandese, naturalizzato spagnolo, è rientrato dal prestito alla Roma e viene considerato un profilo di grande talento da Gianpiero Gasperini: il suo inserimento potrebbe dimezzare la richiesta atalantina di 60 milioni per Koopmeiners visto che la Juventus valuta Huijsen sui 30 milioni. Ma se la Dea dovesse dare al difensore un valore inferiore, non è escluso che la Juventus, visti i pretendenti per il giocatore (Borussia Dortmund, Newcastle e Girona), decida di cedere a un altro club Huijsen e utilizzare quella somma per dare l’assalto a Koopmeiners. Il centrocampista olandese rimane pedina imprescindibile nello scacchiere di Thiago Motta e la stessa Juventus non ha un piano B (come per esempio per Calafiori o per Douglas Luiz) nell’eventualità in cui la trattativa con l’Atalanta dovesse subire degli intoppi o arenarsi.